Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Самым ценным игроком Олимпийских игр в Рио по гандболу является российская спортсменка Анна Вяхирева. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Международной федерации гандбола (IHF).

Armin Kuebelbeck Гандбол

Так, из 53 попыток Вяхирева забросила 36 мячей в течение восьми матчей, что составляет 67,9%. В звездную команду, по мнению IHF, также вошли представительницы РФ Полина Кузнецова и Дарья Дмитриева. 20 августа российская женская сборная по гандболу взяла «золото» в Рио-де-Жанейро. Второе место осталось за французской командой.

В сообщении Международной федерации гандбола также говорится, что норвежская гандболистка Нора Морк, забросившая за весь турнир 62 мяча, является лучшим бомбардиром турнира на Олимпиаде. Кроме вышеупомянутых, в команду попали Кари Аалвик Гримсбо (вратарь, Норвегия), Эллисон Пино, Александра Лакрабере (Франция), Натали Хагман (Швеция) и Хейде Локе (Норвегия).

Отметим, что «золото» российской сборной по гандболу, завоеванное в субботу, стало первым со времен СССР. Тогда, выступая под советским флагом, в 1980 году гандболисткам удалось получить золотую медаль. Вяхриева за матч с Францией забила пять голов и стала самым результативным игроком матча.