IHF: самая ценная гандболистка Игр в Рио — российская спортсменка Вяхирева
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Самым ценным игроком Олимпийских игр в Рио по гандболу является российская спортсменка Анна Вяхирева. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Международной федерации гандбола (IHF).
Так, из 53 попыток Вяхирева забросила 36 мячей в течение восьми матчей, что составляет 67,9%. В звездную команду, по мнению IHF, также вошли представительницы РФ Полина Кузнецова и Дарья Дмитриева. 20 августа российская женская сборная по гандболу взяла «золото» в Рио-де-Жанейро. Второе место осталось за французской командой.
В сообщении Международной федерации гандбола также говорится, что норвежская гандболистка Нора Морк, забросившая за весь турнир 62 мяча, является лучшим бомбардиром турнира на Олимпиаде. Кроме вышеупомянутых, в команду попали Кари Аалвик Гримсбо (вратарь, Норвегия), Эллисон Пино, Александра Лакрабере (Франция), Натали Хагман (Швеция) и Хейде Локе (Норвегия).
Отметим, что «золото» российской сборной по гандболу, завоеванное в субботу, стало первым со времен СССР. Тогда, выступая под советским флагом, в 1980 году гандболисткам удалось получить золотую медаль. Вяхриева за матч с Францией забила пять голов и стала самым результативным игроком матча.