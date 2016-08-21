* запрещённая в России организация

Париж, 21 августа, 2016, 05:27 — ИА Регнум. В субботу, 21 августа, президенты Франции и Чада Франсуа Олланд и Индрисс Деби Итно провели переговоры по поводу сотрудничества против запрещенной ООН радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом стало известно из сообщения представителей Елисейского дворца.

Surian Soosay Террорист из «Боко Харам»

В заявлении говорится, что главы Франции и Чада обсудили действия против группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в марте 2015 года присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стороны также поговорили об операциях Смешанных многонациональных сил, которые включают в себя войска соседних с Чадом государств.

«Президент Олланд подтвердил поддержку Францией этих африканских сил как в том, что касается логистики, так и предоставления разведывательных данных, безвозмездной передачи техники, обучения личного состава», — сказано в сообщении.

Напомним, что организация «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является радикальной исламистской группировкой. Она действует в основном в Нигерии. В апреле 2014 года боевики радикальной исламистской группировки похитили более 270 школьниц в Чибоке в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Главной целью группировки является создание шариата на территории всей страны. Теракты, часто проводимые в Нигере и Камеруне, часто являются делом рук этой группировки.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ