Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 05:06 — ИА Регнум. В эстафете на 4×400 метров на Олимпийских играх в Рио лучший результат показали американские легкоатлетки. Они пробежали дистанцию за три минуты и 19,06 секунды.

Karen Arnold Бег

Речь идет о Кортни Около, Наташе Хэстингс, Филлисии Фрэнсис и Эллисон Феликс. «Серебро» с результатом в 3.20,34 взяла сборная Ямайки. Сборная Великобритании по легкой атлетике на этой дистанции заняла третье место.

Напомним, что ранее на Играх в Рио произошел инцидент с американскими бегуньями. На старте 19 августа спортсменки потеряли палочку и достигли финиша последними. После этого американцы подали апелляцию в IAAF, и организация разрешила легкоатлеткам США перебежать дистанцию. В результате представительницы США выбили из финала китайских спортсменок, а сами прошли в финал. В ответ на это делегация из Китая подала протест в IAAF, но его отклонили.