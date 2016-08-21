Монтгомери, США, 21 августа, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Пять человек, среди которых — беременная женщина, убиты 21 августа в городе Ситронелл в американском штате Алабама, передаёт местное издание Al.com со ссылкой на представителя местной полиции.

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Сообщается, что подозреваемый в совершении преступления задержан и помещён под стражу. По информации правоохранителей, он уже сознался в содеянном. Вместе с тем подробностей о личности преступника и его возможных мотивах пока не приводится. Не называется также и способ совершённого массового убийства.

На месте преступления работают следователи. Проверяется информация о том, что все погибшие могли быть членами одной семьи.