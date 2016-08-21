Берлин, 21 августа, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Граждане Германии должны иметь право на свободное ношение оружия и средств самообороны, заявила после серии нападений в последнем месяце лидер правой популистской партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри. Своим мнением она поделилась в интервью немецкой газете Funke Media Group.

Tony Webster Ношение оружия

По словам Петри, все больше людей в Германии чувствуют себя незащищенными. Поэтому каждый законопослушный гражданин ФРГ должен иметь право защитить себя и своих близких, считает политик. Петри отметила, что полиция может долго добирается до места происшествия, особенно в малонаселенные пункты.

Как пишет Reuters, партия AfD пользуется возрастающей поддержкой среди немецкого населения, что отчасти связано с кризисом с мигрантами. Так, ранее Фрауке Петри предлагала выселять нелегальных мигрантов на острова, расположенные за пределами Европы.

Напомним, что в Германии в январе этого года произошло массовое нападение на жителей города Кельна со стороны мигрантов. Сообщалось, что жертвами на сексуальной почве в новогоднюю ночь стали более 1,2 тыс. женщин в Германии. После этого происходило несколько инцидентов. А в конце июля в Баварии случилось еще несколько ЧП с участием мигрантов. Речь идет о нападении на пассажиров поезда в Вюрцбурге, расстреле в Мюнхене с девятью жертвами, а также взрыв в Ансбахе.