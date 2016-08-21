Вашингтон, 21 августа, 2016, 03:46 — ИА Регнум. Американская сборная досрочно гарантировала себе первое место в неофициальном медальном зачете на Олимпийских играх в Рио. Об этом сегодня, 21 августа, пишет «Чемпионат».

Shawn Carpenter Итоги Олимпиады в Рио

Сборная США опережает Великобританию и Китай, которые идут за ней, на 15 и 17 медалей высшей пробы соответственно. У американцев всего 41 золотая, 36 серебряных и 35 бронзовых медалей. В то время как у Великобритании 26 золотых, у Китай — 24.

За оставшееся соревновательное время на Олимпиаде в Рио будет разыграно еще 22 комплекта наград. Однако британцам и китайцам уже не удастся догнать американскую сборную, потому что представители Соединенного Королевства и КНР участвуют не во всех этих видах спорта.

У России пока всего 53 медали, 17 из которых золотые, 17 серебряных и 19 бронзовых. Следом за РФ идет Германия, у нее в сумме 40 медалей, 16 из которых золотые.