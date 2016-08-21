Газиантеп, Турция, 21 августа, 2016, 03:22 — ИА Регнум. Взрыв, произошедший на юге Турции в городе Газиантеп во время свадебной церемонии, унес жизни 22 человек. Еще по меньшей мере 94 человека получили ранения. Об увеличении количества погибших и раненых заявил губернатор провинции Али Йерликая, пишет CNN Turk.

Stefano Brivio Траурная свеча

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время церемонии бракосочетания прогремел мощный взрыв. Изначально сообщалось о восьми погибших и 60 раненных. Однако, по обновленным данным, количества жертв и пострадавших увеличилось.

Власти уже квалифицировали произошедшее как теракт. Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек заявил, атаку совершила террористка-смертница. Официально никакая террористическая группировка не взяла на себя ответственность за содеянное, однако турецкие власти обвиняют в произошедшем членов «Исламского государства» (запрещена в РФ).