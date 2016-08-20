Москва, 21 августа, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии продолжает соблюдаться в большинстве провинций. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Сирийский боевик

За сутки 20 августа российской стороной зафиксировано семь нарушений перемирия на территории провинций Дамаск и Латакия.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Джисрейн, Кабун, Хауш-Дуара, Хараста, Джаубар, а также позиции подразделений вооружённых сил Сирии в населённом пункте Дума в провинции Дамаск. В провинции Латакия формированиями вооружённой группировки «Кавказ» обстрелян населенный пункт Зуайкат», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению перемирия.

«В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства и миномётов обстреляли населённый пункт Эль-Хувайз и позиции правительственных войск в районе горы Джебель-эль-Масна, а также кварталы Хай-Эль-Ансари, Лерамон, южные фермы, газовый завод, очистные сооружения и торговый центр «Кастелло», — информируют в Минобороны.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Замалька, Хауш-Насри, Хараста, Арбил, Хауш-эль-Фара, Хауш-Харабу, в провинции Латакия — Хамрат, в провинции Хама — Джуббайн и северный блокпост населённого пункта Зеллакият.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.