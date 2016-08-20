Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Мужская бразильская сборная по футболу впервые в истории страны выиграла Олимпиаду. В финальном матче Игр в Рио бразильские спортсмену одержали победу в серии послематчевых пенальти против Германии.

artselisonmorais0 Бразильский футбол

Основное и дополнительное время матча между бразильской и немецкой сборной завершилось вничью со счетом 1:1. Тогда судья назначил серию пенальти, в результате которой со счетом 5:4 победу одержала сборная Бразилии.

До 27 минуты матча не было забито ни одного года, после чего счет открыл бразильский нападающий Неймар. Однако немецкой сборной удалось отыграться: на 59 минуте гол забил полузащитник Максимилиан Мейер.

Эта олимпийская золотая медаль стала первой в истории бразильского футбола. До этого мужская сборная в 1984, 1988, 2012 годах брала «серебро», и в 1996 и 2012 году завоевывала «бронзу», однако «золото» — впервые.