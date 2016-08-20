Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Олимпийское «золото» российского спортсмена Александра Лесуна, завоеванное 20 августа в современном пятиборье, является главным образом победой российского президента Владимира Путина. Об этом заявил глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов в беседе с журналистами.

Jedimentat44 Владимир Путин

По словам Аминова, Лесун является лучшим спортсменом мира, что он доказал своей карьерой. Поэтому сам Лесун на вопрос о том, кто является его главным конкурентом, отвечал, что это он сам.

«Эта победа в первую очередь президента Владимира Владимировича Путина, потому что-то внимание, поддержка, которые он оказывает нашему спорту, такой поддержки нет нигде в мире», — отметил глава ФСПР.

Ранее ИА REGNUM писало, что Александр Лесун занял первое место на Олимпийских играх в Рио в современном пятиборье. Он набрал в общей сложности 1479 очков. Второе место осталось на представителей Украины Павлом Тимошенко, «бронза» досталась французскому спортсмену Валентину Праду.