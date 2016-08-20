Москва, 21 августа, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Годовалый ребёнок упал из окна третьего этажа на юге Москвы 20 августа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

Dominic Alves Окно

Инцидент произошел на улице Москворечье. Малыш выжил, однако медики диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт получения телесных повреждений ребёнком, однако других подробностей не сообщили.

Как передаёт телеканал НТВ, позднее было установлено, что мальчик прислонился к москитной сетке, которая оказалась недостаточно прочной.

Напомним, что это уже второй схожий инцидент в столице за текущую неделю. Днём ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности» по факту падения из окна девочки 2014 года рождения на Беловежской улице.

Случаи выпадения детей из окон учащаются с наступлением тепла. За последние несколько месяцев как в Москве, так и в других регионах России произошёл целый ряд подобных трагических происшествий.

Ранее в Следственном комитете призвали ни при каких условиях не оставлять детей без присмотра взрослых в жилых помещениях, в том числе оснащённых противомоскитными сетками, создающими мнимую иллюзию закрытого окна.