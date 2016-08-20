Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 01:44 — ИА Регнум. Женская сборная России на гандболу на протяжении четырех лет не услышит критики от своего тренера Евгения Трефилова, если завоюет «золото» на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Слова тренера приводятся в официальном аккаунте Олимпийского комитета России (ОКР) в Twitter.

PublicDomainPictures Ругает

По словам Трефалова финальная игра женской сборной по гандболу оказалась очень тяжелой и нервной. Несмотря на победу своих подопечных, тренер отметил, что спортсменки допустили «несколько бестолковых действий». Однако они все же выиграли «золото».

"Если они в следующий раз станут чемпионками, то вообще их ругать не будем все четыре года», — заявил Трефилов.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что 20 августа женская сборная РФ по гандболу выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Эта победа стала для России в этом виде спорта первой с 1980 года, когда спортсменки выступали под флагом СССР. В Рио в финале российская сборная обошла команду Франции. Счет встречи 22:19.

Позже министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал победу российской сборной по гандболу. По словам Мутко, он всегда верил в эту команду, и отметил, что спортсменки знали, зачем ехали в Рио-де-Жанейро.