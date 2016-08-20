Вашингтон, 21 августа, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Федерация синхронного плавания США поздравила команду России с успешным выступлением на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Jesus de Blas Синхронное плавание

«Мы поздравляем Россию и её спортсменок. Они вдохновляют нас и бросают нам вызов. Россия доминирует на Олимпиадах в синхронном плавании с 2000 года, их программа принесла им пятое золото подряд. Смотрите, как они выступают, и наслаждайтесь», — говорится в сообщении на странице федерации в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские спортсменки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте. Чемпионками в групповых соревнованиях также стали представительницы России.