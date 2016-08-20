Лозанна, Швейцария, 21 августа, 2016, 01:24 — ИА Регнум. После перепроверки пробы на допинг российская спортсменка Евгения Колодко была лишена серебряной медали, завоеванной на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне. Об этом стало известно из сообщения Международного олимпийского комитета (МОК), размещенного на сайте организации.

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В результате перепроверок обладательницей «серебра» Олимпийских игр в Лондоне стала спортсменка из Китая Ли Лин. Бронзовая медаль тоже отошла ее соотечественнице Гун Лицзяо.

Напомним, что ранее Олимпийский комитет РФ объявлял, что допинг-пробы спортсменов ОИ в Лондоне были перепроверены. В итоге оказалось, что пробы восьми спортсменов из России в трех видах спорта показали положительный результат.

Это уже не первый случай за последнее время, когда российских спортсменов лишают медалей за прошедшие Олимпийские игры. Так, ранее МОК произвел перепроверку проб легкоатлетов из России, выступавших на Играх-2008. Мероприятие выявило положительную пробу Юлии Чермошанской. В результате легкоатлеты, завоевавшие «золото» в эстафете 4×100, были лишены своих медалей.