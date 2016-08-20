Магас, 21 августа, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров болел в финале турнира по вольной борьбе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро за представителя Турции Селима Яшара, который родился в Ингушетии и выступал ранее под именем Зелимхан Картоев.

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«Наш Зелимхан Картоев пробился в финал олимпиады по борьбе. В полуфинале он одолел борца из США. Таким образом, Зелимхан сразится в финале с нашим братом из республики Дагестан Абдулрашидом Садулаевым, который несмотря на свой юный возраст является одним из лучших в своей весовой категории», — написал Евкуров на своей странице в Facebook.

«Но в спорте всегда есть победители и проигравшие. Вся Ингушетия будет болеть и переживать за Зелемхана Картоева. Желаем ему удачи в финале!», — добавил глава республики.

Как передавало ИА REGNUM, в финальном поединке олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль, одержав победу над Селимом Яшаром со счётом 5:0.

Напомним, 26-летний борец Зелимхан Картоев анее выступал за сборную России. С 2014 года спортсмен представляет Турцию.