Газиантеп, Турция, 21 августа, 2016, 01:01 — ИА Регнум. На юге Турции в городе Газиантеп вечером в субботу, 20 августа, прогремел мощный взрыв. Как пишет британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники в силах безопасности, в результате взрыва погибли по меньшей мере восемь человек, еще 60 получили серьезные ранения.

Brett Neilson Взрыв

Взрыв прогремел во время свадебной церемонии. По сообщениям СМИ, террорист-смертник подорвал себя. Позже вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в эфире телеканала NTV сообщил, что во время свадьбы взрывной механизм на себе привела в действие террористка-смертница. Али Йерликая, губернатор провинции Газиантеп, где произошел инцидент, уже квалифицировал произошедшее как «теракт».

Отметим, что по другим, еще неподтвержденным данным, в результате взрыва погибло десять человек. К пострадавшим отправились машины скорой помощи. На место взрыва также прибыла полиция. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.