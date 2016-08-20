Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Российский спортсмен Александр Лесун завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Рио де-Жанейро в соревнованиях по современному пятиборью.

Pyfisch Золотая медаль

Представитель России показал лучший результат в основном раунде фехтования, набрав в сумме 1479 очков. Второе место занял представитель Украины Павел Тимошенко (1472 очка), а бронза досталась французу Валентину Праду — 1468 очков.