Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Очередное «золото» в копилку российской сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро принесла спортсменка Маргарита Мамун по завершению квалификации в личном многоборье по художественной гимнастике.

George Hodan Олимпиада

Представительница России по результатам четырех упражнений набрала 76,483 балла. Серебряная медаль осталась с результатом в 75,608 баллов также за россиянкой — Яной Кудрявцевой. «Бронзу» взяла украинская гимнастка Анна Ризатдинова. Она набрала 73,932 балла.

Таким образом, золотая медаль Маргариты Мамун стала 15 медалью высшей пробы в копилке сборной России. Вместе Мамун и Кудрявцева принесли РФ 50 и 51 медали.

Напомним, что Маргарита Мамун до ОИ в Рио семь раз выигрывала на чемпионате мира в командном зачете. В личных первенствах она дважды занимала второе место. Также четыре раза выиграла на чемпионате Европы и столько же раз на Универсиаде. Что касается Яны Кудрявцевой, то она многократная чемпионка Европы, 13-кратная чемпионка мира, трижды побеждала в личном многоборье.