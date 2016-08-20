Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг.

Clker-Free-Vector-Images Борьба

В финальном поединке российский спортсмен одержал победу над представителем Турции Селимом Яшаром со счётом 5:0.

Бронзовые награды достались американцу Джейдену Коксу и азербайджанцу Шарифу Шарифову.