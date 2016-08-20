Москва, 20 августа, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Правительство готово скорректировать систему оплаты труда школьных учителей с учетом пожеланий педагогов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Всероссийском педагогическом совещании в Москве в субботу, 20 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«Мы готовы сделать так, как вам удобно, как удобно педагогам. Давайте это все обсудим и примем решение. Можем вернуться к некоторым прежним принципам исчисления заработной платы, имею ввиду базовую часть, оклад, надбавки и так далее. Можем сохранить те принципы, которые существуют сегодня, когда основной набор решений принимается на уровне школы», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что правительство также будет стараться найти средства для увеличения оплаты труда педагогов дополнительного образования.

Как отметил Медведев, нельзя навязывать педагогам решение о системе оплаты труда в школах. «Это не должно быть решение, навязанное новым министром образования, коллегами по правительству или правительством в целом, или губернатором. Это должно быть решение, которое вызреет в педагогическом сообществе», — сказал глава правительства и предложил представить предложения в кабинет министров.

«Задача государства заключается в том, чтобы в максимальной степени способствовать высокой престижности учительской работы ‑ и морально, и материально», — подчеркнул Дмитрий Медведев.