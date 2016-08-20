Псков, 20 августа, 2016, 20:01 — ИА Регнум. На «Медовом фестивале» в Пскове сегодня. 20 августа, съели 200-килограммовый торт «Медовик». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, в нынешнем году торт в два раза больше, чем в прошлом, а при его выпечке использовался исключительно псковский мёд.

pskov.ru «Медовик» псковского фестиваля-2015

По словам руководителя специальных проектов «Медиахолдинга Псковской области» Ольги Банниковой, все средства, вырученные за угощение, будут переданы на лечение детей — подопечных благотворительного фонда «Линия жизни».

Раньше «Медовик» на фестивале в Пскове раздавали бесплатно, но с прошлого года традицию изменили, собрав средства на лечение 3-летней девочки.

Фестивальные мероприятия прошли в Детском парке Пскова. В большой ярмарке мёда приняли участие более 50 псковских пасечников. На фестивале также работали фермерские ряды, детские игровые и различные тематические площадки, а также состоялся «Кулинарный поединок», участники которого соревновались в выпекании блинов.

«Медовый фестиваль» проводится в Пскове шестой год подряд.