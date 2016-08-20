Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил дружеские отношения между спортсменами из разных стран на Олимпийских играх-2016, которые в настоящее время проходят в Рио-де-Жанейро.

Aidan Jones Дружба

«У нас были атлеты России и Украины, которые обнимали и поздравляли друг друга, — цитирует Баха «Р-Спорт». — Спортсмены из Северной и Южной Кореи, которые делали совместное селфи».

Глава МОК считает, что эти примеры служат самой наглядной иллюстрацией главных олимпийских принципов, призывающих объединять людей.

«Вы не можете по-другому описать олимпийские принципы, как именно так, — говорит Бах. — Много историй случилось, которые будут вдохновлять людей».

Напомним, летние ОИ-2016 проходят в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.

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