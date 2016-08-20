Санкт-Петербург, 20 августа, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 4-го тура российской Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 20 августа на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

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Счёт в матче на 24 минуте открыл полузащитник столичной команды Роман Еременко. Под конец первого тайма ответный мяч забил полузащитник Юрий Жирков.

Таким образом, после 4-х туров ЦСКА набрал 8 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит», в активе которого 6 очков, расположился на шестой позиции.

Российская Премьер-лига. 4-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:1.

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