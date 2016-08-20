Анкара, 20 августа, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Парламент Турции утвердил проект соглашения о нормализации отношений с Израилем, согласно которому Тель-Авив должен будет выплатить Анкаре компенсацию в $20 млн. Об этом сообщает ВВС.

Zachi Evenor Израильский флаг

«Израиль должен выплатить порядка $20 млн в качестве компенсации за смерть 10 турецких активистов, погибших в 2010 г. в ходе рейда израильских военных на «Флотилию свободы», направлявшуюся в сектор Газа с гуманитарной помощью», — говорится в сообщении.

В свою очередь, власти Турции обязуется отказаться от уголовного преследования граждан Израиля, ставших участниками трагических событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной разрыва отношений между Анкарой и Тель-Авивом стал штурм израильскими силовиками турецкого судна в мае 2010 г.

Турецкие суда попытались прорвать блокаду сектора Газа, и 31 мая израильский спецназ атаковал судно «Мави Мармара».

Тогда погибли 10 граждан Турции.

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