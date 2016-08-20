Красноярск, 20 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Более 20 человек госпитализированы с острым отравлением из лагеря «Сокол» под Ачинском Красноярского края. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщила представитель регионального Следственного комитета России (СКР) Ольга Дегидь.

inspiri В больнице

«17 детей и четверо взрослых из лагеря «Сокол» госпитализированы в течение субботы (20 августа) в больницы Ачинска и Назарова с отравлением неясной этимологии», — говорит она.

По факту ЧП в лагере «Сокол» проводится проверка.

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