Луганск, 20 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Силы ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перехватили начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом, как передает Life.ru, заявил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенков.

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По его словам, на борту дрона находились более 1 кг взрывчатки, которая могла предназначаться для осуществления теракта в ЛНР.

«Хочу обратить внимание на беспилотный летательный аппарат ВСУ, перехваченный нами в воздушном пространстве, — заявил Анащенков. — После его изучения было установлено, что данный беспилотник модернизирован для обеспечения перелета с полезной нагрузкой и был оснащен самодельными боезарядами».

При этом полковник добавил, что беспилотный летательный аппарат направлялся в сторону Луганска.

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