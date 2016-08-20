Калуга, 20 августа, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Порядка 628,5 млн рублей составляет задолженность предприятий Калужской области за услуги по передаче электроэнергии. Столь весомая дебиторская задолженность сопоставима с двумя годовыми объёмами ремонтной программы энергопредприятия, сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала «Калугаэнерго».

Theodore Scott Линии электропередачи

По данным энергетиков, тревожная ситуация с задолженностью сложилась у ряда крупных предприятий региона: ОАО «КЗАЭ», ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», АО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

На заседании областной комиссии по мониторингу финансового состояния, повышению платежной дисциплины и обеспечению финансовой устойчивости предприятий электросетевого комплекса филиалу «Калугаэнерго» было рекомендовано вводить ограничения потребления электроэнергии вплоть до полного отключения в случае систематического злостного нарушения платежной дисциплины со стороны должников. В частности, уже 25 августа в отношении «Малоярославецкого опытно-производственного акционерного завода» будет применена подобная санкция, уточнили в пресс-службе «Калугаэнерго».

Между тем, с начала года задолженность предприятий региона перед энергетиками сократилась на 69%. Впрочем, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению «просрочки», ситуация продолжает оставаться напряженной, тем более в преддверии начала осенне-зимнего периода, когда дефицит ресурсов может негативно сказаться на качестве и своевременности подготовки к зиме. Поэтому невыполнение контрагентами своих обязательств — это прямая угроза надежности электроснабжения потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конец октября 2015 года дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии перед филиалом «Калугаэнерго» составляла порядка 1,725 млрд рублей года.

Следует отметить, что ситуация исправляется с помощью системной претензионно-исковой работы. По многим должникам взыскание проводится в рамках сразу нескольких исковых процессов, что дает свои положительные результаты.

Кроме этого, работу по улучшению платежной дисциплины филиал «Калугаэнерго» ведет при поддержке органов власти региона. С начала 2015 года в области работает постоянно действующая региональная комиссия по финансовому мониторингу. Так, при содействии местных властей удалось добиться значительного снижения долгов муниципальных предприятий и компаний, находящихся на территории Боровского и Жуковского районов Калужской области.