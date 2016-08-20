Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Знаменосцами сборной РФ на Церемонии закрытия Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро назначили синхронисток Наталью Ищенко и Светлану Ромашину. Об этом сообщается в официальном аккаунте Олимпийского комитета России (ОКР) в Twitter.

kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

«Ищенко и Ромашина единогласным решением капитанов команд выбраны знаменосцами сборной России на Церемонию закрытия», — говорится в сообщении.

В ОКР подчеркивают, что впервые в истории сборной России на церемонии закрытия ОИ знамя понесут 2 спортсмена.

Напомним, что летние Олимпийские игры-2016 в Бразилии завершатся 21 августа.

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