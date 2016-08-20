Уфа, 20 августа, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Терек» (Грозный) на выезде переиграл «Уфу» (Уфа) в матче четвёртого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 20 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 3:1.

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В составе гостей голами отметились Заур Садаев, Беким Балай и Георге Грозав. Хозяева поля ответили лишь одним мячом в исполнении Кеинде Фатая.

Таким образом, после этого матча «Терек» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы российской футбольной Премьер-лиги (7 очков). Уфимский клуб в 4-х стартовых турах набрал пока только одно очко.

РФПЛ. 4-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Терек» (Грозный) — 1:3 (0:0).

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