Тегеран, 20 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Власти Ирана при необходимости готовы рассмотреть вопрос о предоставлении других военных баз на территории страны Воздушно-космическим силам России (ВКС РФ). Об этом, как передает Sputnik, сообщил министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

mil.ru Российская авиация на Ближнем Востоке

«У нас в данный момент нет планов о предоставлении других баз для пользования россиянам, — говорит он. — Если же того потребуют какие-то условия, мы рассмотрим этот вопрос».

При этом министр обороны Ирана добавил, что российские самолеты прилетают на авиабазу «Хамадан» в Иран не для развлечений.

«Прилетают (самолеты ВКС РФ) для того, когда необходимо дозаправиться или вооружиться», — сказал Дехган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа 2016 г. с авиабазы «Хамадан» в Иране произошел первый вылет дальней авиации России. Российские бомбардировщики нанесли авиаудары по целям террористов в Сирии.

Операция Воздушно-космических сил России вызвала беспокойство в Вашингтоне. В частности, глава дипломатии США Джон Керри заявил, что такой шаг руководства РФ может нарушить международное право.

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