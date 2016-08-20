Москва, 20 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Слова нового министра образования о поддержке педагогов как первоочередной задаче — лучший ответ на вопрос о гарантиях развития системы образования, считает зампред комитета Госдумы по образованию Ирина Мануйлова.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Представители сферы образования обязаны выполнять главную задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным: сделать российскую школу лучшей в мире. Выполнить это поручение возможно, в том числе, подняв профессиональный и социальный статус педагогов на максимально высокий уровень. Новый министр образования Ольга Васильева возвела эту цель в приоритет, обозначив поддержку педагогов в качестве приоритета.

Об этом в субботу, 20 августа, заявила журналистам руководитель проекта «Единой России» «Модернизация образования», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Ирина Мануйлова, комментируя решение президента России поддержать предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о назначении Ольги Васильевой на должность министра образования России.

«Васильева — человек, глубоко разбирающийся в общем и профессиональном образовании. Для меня важно, что новый министр образования первой задачей поставила меры поддержки педагогов. Она озвучила это публично, и я думаю, это лучший ответ на вопрос, насколько система гарантированно будет развиваться в заданном направлении», — заявила Ирина Мануйлова.

Она подчеркнула, что задача у специалистов, представителей системы образования «одна, и ее поставил президент: сделать российскую школу лучшей в мире». «Но сделать это невозможно, если мы не поднимем профессиональный и социальный статус наших педагогов на высокий уровень. Предстоит сделать очень много», — отметила она.

Кроме того, необходимо работать и с общественным мнением, считает Мануйлова, «чтобы профессия учителя не на словах, а на деле стала уважаемой».

«Важное направление в работе с новым министром — вопросы содержания образования, нам нужно четко очертить круг вопросов, чему учить. Необходимо принять решение, которое позволит сохранить то единое образовательное пространство за счет единого содержания, которое будет освоено всеми учащимся. И здесь государственная задача — повысить качество использования технологий, которые должны быть доступны всем школам. Помимо материальной базы важно обеспечить и подготовку учителя, готовность педагогов работать в этих новых технологиях», — заключила зампред профильного комитета.