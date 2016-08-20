Москва, 20 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. «В отношении идеи ограничения количества проверок для тех учебных заведений, школ, которые нормально себя зарекомендовали, у которых нет каких — то проблем, по которым нет сложных проверок, я думаю, что это тоже возможно», — сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на Всероссийском совещании педагогических работников.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Это тот принцип, который мы применяем в отношении любого субъекта права, который ведет себя правомерным образом. Это относится и к школе. Если по школе нет серьезных проблем, количество проверок должно быть точно меньше», — отметил премьер.

«Но критерии должно выработать Министерство образования и науки. Ольга Юрьевна, прошу вас этим заняться, посмотреть, как можно эту программу воплотить в жизнь», — подчеркнул Дмитрий Медведев.