Москва, 20 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. «По поводу того, чтобы сократить отчетность в целом, я, естественно, тоже всецело за, поручение я уже на эту тему давал, хочу вас проинформировать, что ведомства готовят ответ к первому сентября о том, чтобы в целом уменьшить общее количество отчетности. Если потребуется, мы можем внести и поправки в законодательство», — заявил Дмитрий Медведев. Он отметил, что задача школы — учить, а не писать отчеты.

Kate Ter Haar Школьная отчётность

По словам председателя правительства, 80 процентов того, что учителя и руководство школы пишут, вообще не связано с учебным процессом.

«Надо с этим разобраться … Конечно, полностью уйти от отчетности не удастся … Но эта отчетность должна быть понятной, без повторов, и абсолютно согласен, что эта отчетность не должна содержать в себе общедоступную информацию — всем ведомствам пора научиться пользоваться существующими базами данных и существующими электронными ресурсами … Поэтому вот эту идею о том, что общедоступная информация не запрашивается, я сразу же хочу поддержать», — заявил Дмитрий Медведев.