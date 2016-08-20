Москва, 20 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. «В ближайшее время я проведу заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое специально будет посвящено школе. Это означает, что мы возвращаемся к национальному проекту, который сыграл очень позитивную роль в переходе школы в современное измерение», — сказал Дмитрий Медведев на Всероссийском совещании педагогических работников.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт (фрагмент). 1895

«Прошу всех вас принять в этом самое деятельное участие», — обратился премьер к участникам совещания.