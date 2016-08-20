Москва, 20 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. «Действительно, за последнее время заработная плата была доведена до средней по региону, я практически каждую неделю получаю отчетность по этому поводу и, в общем и целом, она выглядит весьма прилично. Но как только начинаешь говорить о ситуации в целом, сразу возникает масса вопросов, касающихся реально сложившейся ситуации, в том числе так называемых средних показателей, снижения. Я хочу, чтобы вы услышали от меня это: руководство, правительство и я, мы знаем об этом, и мы будем делать все для того, чтобы вот такого рода проблемы снимать, даже при понимании того, что в среднем ситуация выглядит вполне благопристойно», — сказал Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Всероссийского августовского совещания педагогических работников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проблемы с зарплатой

Глава правительства отметил, что проблема заключается не только в средних показателях, но и в зарплатной бухгалтерии. Он подчеркнул, что она должна быть понятна и прозрачна.

«Здесь говорили о наличии трех моделей, необходимости перейти на одну модель, необходимости заняться нормированием, необходимости ввести универсальные критерии, и целый ряд других предложений звучал. Хочу вам сказать совсем простую вещь: мы готовы сделать так, как вам удобно, как удобно педагогам», — сказал Дмитрий Медведев.

Он не исключил, что в этом вопросе можно вернуться к некоторым прежним принципам исчисления зарплаты: базовой части, надбавкам, окладу, при этом отметил, что можно сохранить и существующие сегодня принципы.

«И тот и другой подход возможен, но это не должно быть решение, навязанное новым министром образования, коллегами по правительству или правительством в целом, или там губернатором. Это должно быть решение, которое вызрело в педагогическом сообществе», — добавил премьер. Он попросил продолжить обсуждение этого вопроса и окончательно подготовить предложения для правительства.