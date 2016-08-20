Москва, 20 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по административному делу о нарушениях Правил Дорожного решения (ПДД) разъезжавшего на отцовском автомобиле по парку искусств «Музеон» в Москве «мальчика-мажора» Кирилла Романова. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба МВД.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Сообщается, что суд постановил отправить 20-летнего «мальчика-мажора» на 10 дней в тюрьму.

Напомним, в отношении Романова были возбуждены два дела об административных правонарушениях. Кроме того, его отец, который дал сыну, лишенному прав, свой автомобиль, также будет привлечен к ответственности.

Напомним, Кирилл Романов — сын музейного хранителя Третьяковской галереи на Крымском валу — Ольги Романовой. Галерея находится на территории парка «Музеон», по которому и колесил Романов. Известно, что сотрудники музея могут въезжать на территорию, но Кирилл Романов таковым не является, в связи с чем предстоит выяснить, каким образом он был допущен на территорию.

Молодой человек ведет себя крайне вызывающе в социальных сетях. Свой аккаунт он назвал outlaw777, что переводится с английского — «вне закона». Ролик, на котором запечатлены его заезды по «Музеону» подписан хештегом #untouchable («неприкасаемые»).

В комментариях Романов пишет, что ничего не боится. так как наказанием для него, скорее всего, станет небольшой штраф. Примечательно, что после начала разбирательства все сообщения, фотографии и видеозаписи были удалены.

После удаления на аккаунте появилась запись, что он якобы очищен после взлома. Отец Романова утверждает, что видео специально подброшено на аккаунт его сына. В любом случае, суд уже принял решение по делу «мальчика-мажора».