Калуга, 20 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Порядка 35 экипажей исторических автомобилей, самый старый из которых — Riley Sprite 1936 года, стартовали в полдень, 20 августа, в Калуге в рамках международного открытого автомобильного фестиваля «Автострада-2016», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kaluganews.ru Мотоцикл ИЖ-62Ш представили на фестивале «Автострада-2016» в Калуге. Это единственный сохранившийся в мире экземпляр

По информации регионального министерства спорта, в нынешнем калужском ралли участвуют автомобили 1930−1980 годов выпуска. В их числе — победители и призёры известных соревнований — L.U.C. Chopard Classic Weekend, ГУМ-Авторалли, ралли Кубок Р.К.К.А.

Общая протяженность калужской трассы составила около 150 км. Она проходит по дорогам общего пользования с обязательным с соблюдением правил дорожного движения. Продолжительность соревновательной части — 5 часов. Участники проедут по историческому центру Калуги, посетят живописные окрестности города и исторический аэродром «Орешково». Культурная программа будет включать экскурсию по музею-диораме «Великое стояние на реке Угре».

Ралли классических автомобилей впервые проводилось в Калуге в 2014 году, а в 2016 мероприятие получило статус этапа Кубка Российской Автомобильной Федерации по ралли на классических автомобилях.

Выставка ретро и современных автомобилей и мотоциклов разместилась на калужском набережной Яченского водохранилища и в сквере им. В. Н. Волкова.

В этом году на фестивале «Автострада-2016» в Калуге впервые широкой публике представлен уникальный образец советской техники прошлого — мотоцикл ИЖ-62Ш. Партия этих спортивных мотоциклов для шоссейно-кольцевых гонок на базе популярного ИЖ-«Юпитер» была выпущена в 1962 году Ижевским машиностроительным заводом. Этот экземпляр, показанный калужанам, — единственный сохранившийся образец ИЖ-62Ш. Он находится в собственности частного Тульского мотоциклетного музея «Мото-авто-Арт». Также в экспозиции музея представлен ИЖ-7 1934 года — первый серийный мотоцикл «Ижмаша».

Напомним, фестиваль «Автострада» проводится в Калуге с 2011 года и направлен на культурно-историческое воспитание молодежи и пропаганду безопасности дорожного движения. На сегодня это самый масштабный некоммерческий автомобильный фестиваль в России, бесплатный для участников и зрителей.

В 2015 году свои экспонаты представили более 800 участников, 80% из которых — гости калужского региона, а всего «Автостраду» в Калуге посетили более 30 000 человек.

Участие в фестивале «автострада» принимают не только частные владельцы автомобилей, но и музеи, клубы и общественные организации из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Брянска, Воронежа, Волгограда, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Казани, Рязани, Тулы, Орла, Омска, Уфы, Ярославля и других городов России. Также «Автостраду» посетили гости из Австралии, Белоруссии, Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швейцарии.