Вашингтон, 20 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Автору книги «Нелегкий день», Мэтту Биссоннетту, которая повествует о якобы ликвидации главаря «Аль-Каиды» Осамы бен-Ладена, пришлось выплатить правительству США штраф в размере $6,6 млн. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает Associated Press.

Surian Soosay Убитый Осама бен Ладен

Биссоннетт, который в прошлом был бойцом элитного подразделения американского спецназа SEAL и участвовал в операции, которую официальный Вашингтон называет операцией по ликвидации Бен-Ладена, написал книгу об этом, которая называется «Нелегкий день».

За разглашение секретной информации ему пришлось выплатить штраф в размере $6,6 млн. Он должен выплатить эту сумму в течение четырех лет. Стоит отметить, что примерно столько спецназовец-писатель, если он конечно сам писал этот «шедевр», выручил от продажи книги.

Сам Биссоннетт признает, что совершил ошибку не позволив властям США ознакомиться с книгой до ее публикации.

Напомним, в мае 2011 года президент США Барак Хусейн Обама объявил, что Вооруженные силы его страны ликвидировали террориста №1 Осаму бен-Ладена. Обама утверждал, что лидер запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» был убит в ходе спецоперации американского спецназа в пакистанском городе Абботтабад.

История бен-Ладена полна противоречий и довольно фрагментарна известна общественности. Этот человек родился в Саудовской Аравии в семье миллиардера Мухаммеда бен Авада бен Ладена. В 1979 году бросил университет на родине и направился в Пакистан, где присоединился к моджахедам, боровшимся против советских войск в Афганистане. Там он был завербован американской разведкой. Бен Ладен стал каналом поставки американского оружия моджахедам, а также снабжал исламистов, боровшихся против СССР и советского афганского правительства финансами.

После распада СССР и окончания войны в Афганистане он создал террористическую группировку «Аль-Каида». Вскоре он стал персоной нон грата, как у себя на родине в Саудовской Аравии, так и в Пакистане. Находясь в Афганистане бен Ладен объявил войну США. Доподлинно неизвестно, насколько он порвал связи с американской разведкой и порвал ли вообще. После падения СССР американцам нужен был какой-то объединяющий внешний враг и вскоре им стал терроризм, а террористам №1 был назначен бен Ладен.

Все крупные теракты приписывались «Аль-Каиде», а эта организация с удовольствием брала на себя ответственность за них. Известно, что бен Ладен был на Северном Кавказе во время чеченских войн.

О ликвидации бен Ладена появлялось много сведений. Довольно примечательным является заявление бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, которая в 2007 году заявила, что на самом деле бен Ладен уже убит и сделал это Ахмед Омар Саид Шейх — один из приговоренных за похищение и убийство американского журналиста Дэниэла Перла. Свое заявление Бхутто сделал в ноябре 2007 года, а уже в декабре она была убита террористом-смертником.