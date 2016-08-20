Каракас, 20 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес, во главе официальной делегации, посетила Турцию и была принята президентом Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров, стороны договорились об укреплении политического сотрудничества. И о создании «новой модели» двусторонних отношений. В частности, Делси Родригес заявила о возобновлении практики турецко-венесуэльских политических консультаций. И о начале работы Турецко-венесуэльской совместной комиссии.

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Как сообщает TeleSUR, венесуэльская сторона заявила, что будет всячески поощрять турецкие инвестиции в экономику Венесуэлы и готова предоставлять преференции инвесторам. Министр нефти и природных ресурсов Венесуэлы Эулохио Дель Пино, также принимавший участие в переговорах с президентом Эрдоганом, отметил, что Венесуэла будет поставлять в Турцию нефть. Кроме этого, турецкий бизнес пригласили вкладывать инвестиции в горнодобывающие проекты в районе Ориноко.

Отметим, что ранее президент Венесуэлы заявил, что в случае попытки государственного переворота будет действовать гораздо жестче, чем это сделал президент Турции. Очевидно, что тема противодействия оппозиции и попыткам насильственной смены власти будет одной из центральных в политическом диалоге Венесуэлы и Турции.