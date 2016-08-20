Москва, 20 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Бывший министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов официально вступил в должность специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Специальный представитель президента Дмитрий Ливанов

Сообщается, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О специальном представителе президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной».

Напомним, накануне, 19 августа, Ливанов был отправлен в отставку с поста министра образования и науки. На эту должность по предложению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева была назначена сотрудница администрации президента Ольга Васильева.

В правительстве Медведева Ливанов был крайне непопулярным министром. Все реформы, проведенные его ведомством показали полную неэффективность и лишь привели к падению качества образования в России. неудачные реформы создали структурные проблемы в российском образование, негативные последствия от которых будут ощущаться в ближайшие годы.

Ливано подвергался жесткой критике со стороны структур Российской академии наук. Стоит отметить, что новый министр образования Васильева долгое время работала в структуре РАН.

Ливановым были также недовольны в правящей партии «Единая Россия». Его неудачные реформы крайне негативно сказывались на имидже правящей партии и его уход с поста министра образования в преддверии выборов в Госдуму вполне объясним.

Что касается новой должности специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной, которая была учреждена специально для Ливанова, то она во многом карикатурна, так как Украина совершенно не желает развивать торгово-экономические отношения с Россией.

После госпереворота в феврале 2014 года, пришедшая к власти на Украине хунта постоянно твердит о «российской агрессии», а также своем желании свести к минимуму российско-украинские экономические связи. Если бы у Украины были деньги, она бы с радостью построила циклопическую стену на украино-российской границе, а пока она ограничивается рвами и сеткой-рабицей.