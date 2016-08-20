Махачкала, 20 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Каякентском районе Дагестана найден сгоревший внедорожник Toyota Land Cruiser с двумя трупами. Об этом сегодня, 20 августа, пишет «Российская газета» со ссылкой на республиканское управление МВД.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Сообщается, что сгоревший автомобиль найден в поле вдоль трассы Первомайск — Махачкала. Рядом со сгоревшей машиной найдены два тела.

Есть подозрения, что внедорожник был взорван. Криминалисты выясняют обстоятельства гибели двух человек. на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Личности погибших пока не разглашаются.