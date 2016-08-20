Калуга, 20 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В калужских магазинах федеральных сетей наблюдается увеличение цен на чай черный — на 1,6%; крупу рисовую — на 2,4%; крупу гречневую — на 2%; рыбу мороженую — около 1,2%; молоко питьевое — на 2,7%. В других форматах торговли фиксируются сходные изменения, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам состоявшегося накануне заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары под председательством министра конкурентной политики Калужской области Николая Владимирова.

Steven Depolo Рис

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО максимальные цены отмечены на варенную колбасу.

Между тем, решением штаба руководителям торговых объектов рекомендовано в случае необоснованного увеличения цен поставщиками на товары направлять соответствующую информацию в Калужское управление Федеральной антимонопольной службы России.

Главам розничных торговых сетей также надлежит обеспечить наличие товаров от калужских производителей на полках магазинов, отмеченных стопперами «Покупай Калужское».