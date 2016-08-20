Бухарест, 20 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В СМИ Румынии продолжается информационная кампания по опровержению появившейся в европейской прессе информации о том, что США начали переброску своего ядерного оружия из Турции на румынскую базу Девеселу. «С технической точки зрения база Девеселу просто не может располагать у себя ничего кроме противоракетной обороны. Появившаяся новость это чистая спекуляция», — пишет румынское издание Adevarul со ссылкой на свои дипломатические источники.

The Official CTBTO Photostream Ядерная война

«Это оружие не хранится, как мешки с картошкой, необходимо иметь специальные бункеры, — говорит экс-президент Румынии Траян Бэсеску — Следует иметь в виду, что ядерное оружие имеет специальные коды, которые должны быть утверждены президентом США. Кто считает, что такое оружие можно загрузить в машину и привезти в Румынию, просто глупец».

«Это просто несусветная глупость, — вторит ему экс-глава МИД Румынии Кристиан Дьяконеску, который сейчас входит в состав руководства Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. — Во-первых, не было никакого диалога в рамках НАТО о применении подобной меры. Во-вторых, с точки зрения ядерного нераспространения, в том числе контроля ракет, Румыния является участником ряда соглашений, чрезвычайно ограничительного характера. В-третьих, у нас есть внутреннее законодательство: закон 111/96, который прямо запрещает ввоз и развертывание ядерных ракет на территории Румынии».

Кроме того, добавил Дьяконеску, в ЕС действует Гаагский кодекс в отношении распространения баллистического оружия. «Правила очень жесткие и серьезно ограничивающие», — пояснил Дьяконеску.

«Это одна из форм информационной войны, — считает экс-глава МИД. — Я не могу сказать, кто распространил информацию, но в любом случае за этим стоит тот, в чьих интересах уязвить имидж Румынии, как страны-члена НАТО».

Дьяконеску напомнил о недавнем скандале, когда в британских СМИ появились репортажи, в которых Румыния обвиняется в трафике оружия из Украины, которое впоследствии может использоваться для террористических атак в Европе. Румынские власти назвали репортаж инсценировкой, ложью и провокацией в отношении национальной безопасности Румынии. А румынские СМИ по традиции обвинили в организации данной информационной кампании Россию и лично Путина.

Кристиан Дьяконеску считает, что история с торговлей оружием и переброской американских бомб в Девеселу — звенья одной цепи. «Если посмотреть, как выстраивалась история с трафиком оружия, то можно отметить попытку уязвить Румынию в качестве члена НАТО, поскольку обе эти темы связаны с политикой безопасности страны. Подобные удары в адрес Румынии еще будут повторяться», — уверен он.

В парламентской комиссии по обороне информацию о транспортировке ядерных боеголовок восприняли схожим образом. «Цель данной информации — повлиять на национальную безопасность Румынии, поскольку ею могут спекулировать внешние силы в своих интересах и в ущерб нашей стране. Румыния должна решительно опровергнуть, в том числе на уровне парламента, эту дезинформацию. Перед нами развернули голливудский сценарий, но это может принести серьезный вред национальной безопасности Румынии», — говорит депутат Овидиу Раецки.

В том же ключе высказался вице-председатель комитета по обороне Палаты депутатов Костикэ Канакеу. «Это просто спектакль. Есть государства с ядерным потенциалом, такие как США, Россия и Китай, и принимающие государства, это Германия, Нидерланды и Турция. Румыния не входит ни в один из этих двух клубов», — объяснил он.

Генерал-лейтенант в отставке Александр Грумаз также уверен, что описанный в СМИ сценарий невозможен. «Эта перевозка невозможна. По крайней мере, на данный момент. Это водородные бомбы. В транспортировке проблемы нет. Проблема заключается в безопасности их хранения», — сказал Грумаз, ранее занимавший должность директора Управления по комплексному планированию обороны министерства обороны Румынии.

Грумаз обратил внимание на тот факт, что Турция сейчас ведет двойную игру — и с НАТО, и с Россией. Вдобавок есть фактор Ирана. «В чьих интересах сделать Румынию темой этих дискуссий? Это не единственное событие. Сюда можно добавить случай с незаконным оборотом оружия. Это гибридная война, которая продолжается», — уверен Александр Грумаз.

Слух о том, что американцы перевозят ядерное оружие в Румынию, достигли и городка Девеселу, возле которого располагается военная база. Впрочем, население оперирует лишь той информацией, которую люди слышат по телевизору. «Кроме этого они ничего не видели и не слышали. Судя по всему, предполагаемые составы не достигли Девеселу, иначе кто-то бы их обязательно заметил», — рассуждает Adevarul.

«Я не знаю, что это за ядерное оружие, но это определенно плохо. Что же теперь будет? Неужели война может начаться отсюда, с Девеселу? — опасается жительница Девеселу Домника Иван. — Конечно, меня это пугает! В селе ничего подозрительного я не видела, но если они завезли сюда оружие, то и не делали бы этого напоказ. Если бы мы с самого начала знали, что подобное будет происходить, то не согласились бы на строительство здесь военной базы».

«Наша страна не позволила бы никому сделать это, — уверен местный житель Юликэ Милитару. — Ядерное оружие может все здесь разрушить. Прошел слух, что приехали целые конвои, но это неправда. Это чьи-то интересы, кто-то хочет дискредитировать американцев».

«У нас все тихо-мирно, смотрите: каждый занят своими делами, жители собирают на полях подсолнечник, кукурузу. Мы не видели никаких конвоев в этом районе», — уверяет мэр Девеселу Ион Алиман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее евросоюзный информационный портал EurActiv со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за ухудшения американо-турецких отношений США якобы начали вывозить свои атомные бомбы из Турции на румынскую авиабазу «Девеселу». В Пентагоне, а также в МИДе и Минобороны Румынии информацию о перевозке американского оружия категорически опровергли.

Ядерное оружие США находится в Турции с конца 50-х годов прошлого века. В частности, известно, что на натовской авиабазе «Инджирлик» в Турции складированы атомные бомбы США, которые в случае войны с Советским Союзом должны были быть сброшены на советские города и промышленные центры. После окончания холодной войны атомные бомбы США так и оставались в Турции.