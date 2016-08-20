Калуга, 20 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Клубы исторической реконструкции, воссоздающие эпоху раннего средневековья, этнографические и фольклорные коллективы, ремесленников и мастеров из городов России и зарубежья собрал в Жуковском районе Калужской области юбилейный Х фестиваль исторических клубов «Воиново поле», сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM.

voinovopole.ru Фестиваль исторических клубов «Воиново поле»

По информации организаторов, программа фестиваля построена по принципу «живой истории», где каждый реконструируемый предмет, действо, событие доступно для изучения. Гости фестиваля знакомятся с буднями предков, соприкасаются с отражением давно ушедшей эпохи.

На ристалище фестиваля состоялись парад участников и реконструкция масштабной исторической битвы, также пройдут соревнования по древним боевым дисциплинам — метание копья, стрельба из лука, бои на мечах. На площадке «Улица мастеров» народные мастера проводят для всех желающих мастер-классы и делятся секретами своего ремесла.

На фольклорной площадке выступают этнографические и фольклорные коллективы. Организованы древнерусские игры и забавы, стеношные бои, конкурсы. Гостей и участников фестиваля радует колокольный звон.

Фестиваль исторических клубов «Воиново поле» популяризирует наследие Древней Руси, культуру и древние боевые традиции, преемственность поколений и семейные ценности, способствует развитию событийного туризма в калужском регионе.