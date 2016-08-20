Вашингтон, 20 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Министерство юстиции США в ближайшее время направит в Турцию запрос для получения материалов, необходимых для расследования обвинения о причастности исламского проповедника-суфия Фетуллаха Гюлена к попытке военного переворота в Турции. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Diyar se Фетхуллах Гюлен

Напомним, режим турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана неоднократно обвинял Гюлена и его сторонников в организации неудачного военного переворота в ночь на 16 июля этого года. Эрдоган требует от США выдать ему Гюлена. Однако официальная Анкара не предоставила каких-то реальных неопровержимых доказательств причастности Гюлена к перевороту.

19 июля Турция направила официальный запрос в США с требованием экстрадировать Гюлена. Государственный секретарь США Джон Керри напомнил Анкаре, что в соответствии с американскими правилами обработки запросов о выдаче граждан турецкая сторона должна предоставить доказательства вины проповедника.

Однако, кроме голословных заявлений о том, что Гюлен причастен к заговору, а также о его «криминальном поведении» до попытки переворота, Анкара ничего не предоставила.

Тем не менее, ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что делегация экспертов из США 22 августа прибудет в Турцию, чтобы обсудить вопросы, связанные с выдачей Гюлена.