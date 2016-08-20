Калининград, 20 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В педагогическом сообществе реакция на отставку министра образования Дмитрия Ливанова похожа на реакцию офицеров, когда они узнали об отставке Анатолия Сердюкова и приходе Сергея Шойгу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал шеф-редактор калининградского регионального вестника образования «Классная газета» Виктор Кондаков. По его мнению, «популярность министра у его подчинённых с момента его назначения стремилась к нулю».

kantiana.ru Дмитрий Ливанов в Калининграде, где большое впечатление на него произвёл робот-таракан

«Сейчас любой главный «образованец» страны будет восприниматься негативно, — считает собеседник ИА REGNUM. — Слишком велика усталость учительского и преподавательского корпуса от перманентной модернизации образования».

По словам Кондакова, именно при Ливанове начался процесс закрытия «неэффективных» вузов, сокращение профессорско-преподавательского состава, а также слияние учреждений образования.

«При нём окончательно были уничтожены административные свободы вузов. Большие нарекания вызвала и разработанная в эти годы система оценки качества работы учреждений высшего образования и оценки работы преподавательского состава. Ливанов попытался вернуть в вузы «большую» науку (и это ему удалось, за примером ходить далеко не нужно — БФУ им Канта в Калининграде), при нем началось некоторое оживление в инженерном образовании. В тоже время произошло резкое ухудшение качества подготовки студентов и социальной защищенности ППС. Значительно ухудшилась ситуация с гуманитарными науками», — сказал Кондаков.

«При Ливанове произошла смена идеологии в образовании, — продолжил региональный эксперт. — От участия в реформе был отстранены те, кто активно занимался модернизацией этой сферы в последние лет двадцать. В основном те, кто был так или иначе связан с деятельностью «методологов» Щедровицкого (для примера, институт «Эврика»). В то же время Ливанов, будучи сторонником технократического подхода к образованию и «отъявленным» глобалистом, активно пытался вписать российское образование в международный контекст. Но как это часть бывает у нас, делал это топорно, иногда на грани абсурда. Например, включил такой показатель эффективности работы вуза, как количество нобелевских лауреатов или пункт об обязательных уроках в школе по всем предметам на иностранных языках. При нём была ужесточена процедура сдачи ЕГЭ. А Рособрнадзор фактически превратился в цербера образования.

«Ещё при нём был принят новый закон «Об образовании», который до сих пор критикуют. Наконец, именно при Ливанове начался фактический отход от идеи многовариантного образования, который был провозглашён в 90-е годы прошлого века и началась унификация как образовательных программ, так и всего уклада вузовской и особенно школьной жизни. Обязательная школьная форма, «единые учебники», унификация названий учреждений образования и так далее», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Говоря о новом министре Ольге Васильевой, калининградский эксперт высказал мнение, что «теперь на смену министру-технократу приходит министр-политрук».

«В последние годы около науки и образования стали появляться «проправительственные» общественные организации (АССУЛ, военно-историческое общество и т.д.), активно претендующие на управление «идеологией» образования, — пояснил Кондаков. — В этом году были созданы Российское движение школьников и «Юнармия». Интересно, что, по всей видимости, курировала их появление новый министр образования. Кстати, сам Ливанов не вмешивался в работу этих организаций и всячески делал вид, что ему они не интересны».

«Всё это означает, что, скорее всего, теперь упор будет сделан не на структурные преобразования, а на содержательную часть реформы, — сказал Кондаков. — Отмечу ещё одно обстоятельство — Ливанов мог опереться на свою команду, за новым министром стоит пока только администрация президента».

«Отставка Ливанова означает то, что свою часть работы он либо выполнил, либо она по тем или иным причинам перестала устраивать правительство и администрацию президента. Ещё раз отмечу сходство двух отставок — Ливанова и Сердюкова. Есть только одна разница — учителям своего Шойгу, видимо, не дождаться. Хотя новый министр тщательно будет делать вид, что она — это он», — подытожил шеф-редактор калининградского вестника образования «Классная газета».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял отставку министра образования Дмитрия Ливанова, который возглавлял Минобрнауки с мая 2012 г. На эту должность назначена Ольга Васильева, работавшая замначальника управления администрации президента по общественным проектам.