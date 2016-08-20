Нью-Йорк, США, 20 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко пожаловался первому заместителю генерального секретаря Всемирной организации Яну Элиассону на поездку президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает телеканал RT.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Сообщается, что Ельченко встретился с Элиассоном и обсудил рабочую поездку Путина в Крым. Постпред подчеркнул, что его страна считает эту поездку незаконной.

По мнению Киева, Россия якобы пренебрегает Уставом ООН, когда высшие должностные лица этой страны посещают Крым без украинского разрешения.

Напомним, каждый раз, как российские должностные лица посещают Крым, украинский МИД штампует очередной протест. Дело в том, что Киев так и не смирился с потерей полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и развязанного пришедшей к власти хунтой террора, народы Крыма провели референдум о самоопределении. Подавляющее большинство населения Крыма и Севастополя проголосовало за выход из состава Украины и возвращение в Россию.

Киев не признал референдум вопреки Уставу ООН, где признается право наций на самоопределение.

Накануне президент России прибыл в Крым с рабочим визитом. Он провел заседание Совета безопасности РФ, а также встретился с руководством регионов.