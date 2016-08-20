Калуга, 20 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Ежегодный благотворительный фестиваль «СолоМы» для детей-сирот, приемных и многодетных семей открылся сегодня, 20 августа, в деревне Верхнее Гульцово Думиничского района Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

InspiredImages Соломенные куклы

По информации организатора фестиваля из общинного центра педагогики «Спас», участники и гости праздника примут участие в играх, народных забавах, запуске воздушных змеев, квесте «Путешествие к звездам» и мастер-классах по традиционным ремеслам — авторской росписи по дереву и созданию тряпичных и соломенных кукол .

Предусмотрена музыкальная и танцевальная программа от коллектива московского фольклорно-этнографического центра «Дербеневка», детского фольклорного театра «Кошурка», барабанщиков московской школы DrumTrain. В рамках фестиваля пройдут барабанное и световое шоу, спортивные состязания, а также будет организован кинозал-сеновал с лучшей подборкой мультфильмов.

Напомним, что изюминка фестиваля в том, что все желающие смогут самостоятельно ваять малые архитектурные формы из соломы, глины, дерева и металла.