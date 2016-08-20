Калининград, 20 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Роскомнадзор намерен в судебном порядке закрыть калининградский еженедельник «Новые колёса», издателем которого является депутат облдумы Игорь Рудников. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального управления Роскомнадзора Игорь Шахов, «готовится иск о лишении регистрации СМИ».

rudnikov.com Восемь лет назад депутат Рудников защищал военных пенсионеров

Причины такого шага следующие. В мае 2016 года Роскомнадзор вынес первое предупреждение газете за статью, которая оклеветала ветеранов Великой Отечественной войны. Материал представлял собой вольное изложение мемуаров немецкого врача Ганса фон Лендорфа, посвящённых событиям весны 1945 года.

Журналист «Новых колёс» писал, как советские солдаты, ворвавшись в немецкий госпиталь на окраине Кёнигсберга, «сразу же принялись отбирать у больных и раненых наручные часы». Медсестре, пытавшейся заступиться, «сломали челюсть и выбили зубы». И далее: «Французов (раненых) не тронули. Зато стали насиловать санитарок, медсестёр и пациенток. В том числе — русских женщин. Остановить этот кошмар было невозможно. Угомонились победители только ночью. На следующий день всё повторилось».

По словам Шахова, после выхода этой статьи в ведомство обратились ветераны и на основе этого обращения было подготовлено экспертное заключение, которое гласит о нарушении ст. 4 закона «О СМИ» («Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации»).

«Нашу историю оскорбили, — сказал глава регионального управления Роскомнадзора корреспонденту ИА REGNUM. — Особенно неприятно, что издатель является депутатом областной думы и позволяет нарушать законы, которые приняли его коллеги-законодатели из Госдумы».

Не так давно надзорное ведомство вновь предъявило претензии «Новым колёсам» — за публикацию нецензурного слова на букву «б» (бранное слово было произведено на рисунке эксцентричного художника Василия Ложкина «Блуждал во тьме, искал себе подобных…»). Данное нарушение также подпадает под ст. 4 закона «О СМИ», где сказано, что не допускается использование средствами массовой информации материалов, содержащих нецензурную брань.

По словам Шахова, двух предупреждений достаточно, чтобы ставить вопрос о закрытии газеты.

ИА REGNUM напоминает, что в 2010 году «Новые колёса» также оскандалились, опубликовав диалог тогдашнего депутата Калининградской областной Думы Сергея Козлова с его компаньоном по строительству Алексеем Грядовкиным. На вопрос последнего, что делать, если придут дольщики, депутат якобы ответил: «Посылай их на х…» (в оригинале статьи нецензурное слово написано без купюр. — ИА REGNUM ).

Отметим, что учредитель и издатель газеты «Новые колёса» Игорь Рудников в ноябре 2015 года был награждён орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Награду вручил тогдашний губернатор Николай Цуканов, ныне полпред президента в СЗФО.