Пекин, 20 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Китайской народной республике открылся самый длинный в мире стеклянный мост. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает агентство China News Service.

Paul Lloyd Стекло

Сообщается, что стеклянный мост расположен над Большим каньоном Национального парка Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Длина инженерного сооружения составляет 430 метров, ширина — шесть метров. Настил моста состоит из 99 трехслойных сверхпрочных панелей из стекла. Сооружение выполнено по технологии подвесных мостов.

Стоимость строительства этого моста составила $3,4 млн. На данный момент число людей, которые могут находится на мосту ограничено. В целом, конструкция может выдержать одновременно не более 600 человек.